Из-за резкого роста цен в мире практически остановилась мировая торговля кофе

10:04 2025-03-08
Из-за резкого роста цен в мире практически остановилась мировая торговля кофе

В частности, стоимость арабики возросла на 70 процентов, но к концу года, считают эксперты, ситуация может выравниться.

Резкий рост стоимости почти остановил мировую торговлю кофе, потому что продавцы напитка заметно сократили закупку бобов. 

В американском штате Техас недавно прошел съезд Национальной ассоциации кофе США. Эксперты в ходе мероприятия заявили, что в шоке от роста фьючерсов на сорт кофе арабика на 70 процентов.

Как уточняют эксперты, стоимость кофе растет из-за снижения объемов производства его в регионах, где традиционно растут кофейные деревья.

Ряд экспертов при этом заявили, что к концу года цены на арабику могут упасть на 30 процентов, потому что высокая стоимость сдерживает спрос.

Специалисты также прогнозируют хороший урожай кофейных бобов в Бразилии в нынешнем сезоне.

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