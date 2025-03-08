Из-за резкого роста цен в мире практически остановилась мировая торговля кофе

Резкий рост стоимости почти остановил мировую торговлю кофе, потому что продавцы напитка заметно сократили закупку бобов.

В американском штате Техас недавно прошел съезд Национальной ассоциации кофе США. Эксперты в ходе мероприятия заявили, что в шоке от роста фьючерсов на сорт кофе арабика на 70 процентов.

Как уточняют эксперты, стоимость кофе растет из-за снижения объемов производства его в регионах, где традиционно растут кофейные деревья.

Ряд экспертов при этом заявили, что к концу года цены на арабику могут упасть на 30 процентов, потому что высокая стоимость сдерживает спрос.

Специалисты также прогнозируют хороший урожай кофейных бобов в Бразилии в нынешнем сезоне.