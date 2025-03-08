Впервые в научном мире свет преобразовали в «сверхтвердое тело»

Исследователи создали с помощью лазерного луча совершенно новый интригующий тип сверхтвердого тел.

Из света впервые создано странное твердое тело, которое может течь, как жидкость. Изучение этого материала поможет исследователям лучше разобраться в экзотических квантовых состояниях материи.

«Фактически мы превратили свет в твердое тело. И это довольно круто», - рассказал Димитрис Трипогеоргос из Национального исследовательского совета в Италии.

Сверхтвердые тела - странные материалы, которые за пределами квантовой сферы не имеют аналогов.

Истинная природа времени на протяжении столетий ускользала от физиков, однако новая теоретическая модель предполагает, что существовать оно может только благодаря запутанности между квантовыми объектами.

Новый эксперимент вносит огромный вклад в общее понимание физиками того, как квантовая материя способна изменять свое состояние, проходя через фазовый переход.

Сверхтвердыми телами, созданными на основе света, вероятно, легче манипулировать, нежели теми, которые ранее создавались с использованием атомов. Это может сделать эксперимент первым шагом на пути к пониманию новых и удивительных типов материи.