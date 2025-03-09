В Италии хотят возвести футуристичные небоскребы с видом на вулкан Везувий

11:08 2025-03-09
В Италии хотят возвести футуристичные небоскребы с видом на вулкан Везувий

Две футуристичных высотки из стали и бетона, напоминающие горные вершины, пропишутся на территории общей площадью 30 гектаров.

Архитектурное бюро, основанное лауреатом Притцкеровской премии Захой Хадид, выиграло конкурс проектов застройки заброшенной промзоны на востоке города Неаполя с проектом парных небоскребов.

Они напоминают вулкан Везувий, который расположен менее, чем в 10 километрах от этого итальянского города.

Согласно проекту, небоскребы будут возведены на вытянутом стилобате, где расположатся теплицы и магазины. По соседству планируется разбить парк.

Предполагается, что комплекс, где разместится администрация области Кампания, часть своего энергопотребления будет компенсировать за счет солнечных панелей общей площадью 7 тыс. м2.. Еще одну часть - за счет геотермальной энергии. недр.

Изображение статьи

Кроме того, часть крыши комплекса будет озеленена, а для полива растений в теплицах и на крыше - использоваться отработанная вода.

Сроки начала и завершения строительства комплекса пока не уточняются. 

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
12:54

Инга Райтова

На Северной Земле женщина-метеоролог своим криком испугала белого медведя
На Северной Земле женщина-метеоролог своим криком испугала белого медведя Короткое видео, где запечатлен инцидент, завирусилось в Сети накануне восьмого марта.
Инга Райтова
12:46

Инга Райтова

В Лондоне активист с флагом Палестины просидел на башне Биг-Бен 16 часов
В Лондоне активист с флагом Палестины просидел на башне Биг-Бен 16 часов мужчина отверг предложения спуститься самостоятельно и заявил, что пришел с протестом в «так называемый центр демократии» Британии.
Инга Райтова
12:27

Инга Райтова

Во Франции обнаружена древнейшая 3D-карта, которой 13 тысяч лет
Во Франции обнаружена древнейшая 3D-карта, которой 13 тысяч лет Он представляет собой объемное изображение ландшафта, где отображены потоки воды и природные геоморфологические особенности.
Инга Райтова
12:14

Инга Райтова

Цыгане в поселке под Челябинском массово распродают свои дворцы
Цыгане в поселке под Челябинском массово распродают свои дворцы Общественность предполагает, что это связано с последствиями осенних погромов, разыгравшимся после гибели таксистки, в которой заподозрили цыган.
Инга Райтова
11:45

Инга Райтова

Китай внедряет курсы искусственного интеллекта для школьников начальных классов
Китай внедряет курсы искусственного интеллекта для школьников начальных классов Поднебесная продолжает активно развивать область ИИ, чтобы занять в этой сфере лидирующие позиции.
Инга Райтова
11:34

Инга Райтова

В Киеве на одной из башен Киево-Печерской лавры упал крест
В Киеве на одной из башен Киево-Печерской лавры упал крест Чтобы безопасно спустить его на землю, спасателям пришлось использовать специальный подъемник.
Новости СМИ2