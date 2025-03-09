В Италии хотят возвести футуристичные небоскребы с видом на вулкан Везувий

Архитектурное бюро, основанное лауреатом Притцкеровской премии Захой Хадид, выиграло конкурс проектов застройки заброшенной промзоны на востоке города Неаполя с проектом парных небоскребов.
Они напоминают вулкан Везувий, который расположен менее, чем в 10 километрах от этого итальянского города.
Согласно проекту, небоскребы будут возведены на вытянутом стилобате, где расположатся теплицы и магазины. По соседству планируется разбить парк.
Предполагается, что комплекс, где разместится администрация области Кампания, часть своего энергопотребления будет компенсировать за счет солнечных панелей общей площадью 7 тыс. м2.. Еще одну часть - за счет геотермальной энергии. недр.
Кроме того, часть крыши комплекса будет озеленена, а для полива растений в теплицах и на крыше - использоваться отработанная вода.
Сроки начала и завершения строительства комплекса пока не уточняются.
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