В Италии хотят возвести футуристичные небоскребы с видом на вулкан Везувий

Архитектурное бюро, основанное лауреатом Притцкеровской премии Захой Хадид, выиграло конкурс проектов застройки заброшенной промзоны на востоке города Неаполя с проектом парных небоскребов.

Они напоминают вулкан Везувий, который расположен менее, чем в 10 километрах от этого итальянского города.

Согласно проекту, небоскребы будут возведены на вытянутом стилобате, где расположатся теплицы и магазины. По соседству планируется разбить парк.

Предполагается, что комплекс, где разместится администрация области Кампания, часть своего энергопотребления будет компенсировать за счет солнечных панелей общей площадью 7 тыс. м2.. Еще одну часть - за счет геотермальной энергии. недр.