Во Франции обнаружена древнейшая 3D-карта, которой 13 тысяч лет

12:27 2025-03-09
Во Франции обнаружена древнейшая 3D-карта, которой 13 тысяч лет

Он представляет собой объемное изображение ландшафта, где отображены потоки воды и природные геоморфологические особенности.

В мегакласте кварцитового песчаника Парижского бассейна ученые обнаружили древнейший в мире трехмерный рельеф, которому примерно 13 тысяч лет.

Данный объект свидетельствует о высоком уровне людьми эпохи палеолита понимания природных процессов.

Доктора наук Медар Тири из Центра геонаук Mines Paris – PSL и Энтони Милнс из Университета Аделаиды уточнили, что песчаник была намеренно обработан, чтобы отобразить природные потоки воды и особенности местности.

По словам исследователей, речь не идет о карте в современном понимании, а о - трехмерной визуализации функционирования ландшафта. Данная модель показывает движение воды с возвышенностей в реки, слияние долин, образование озер и болот.

Именно эти элементы для палеолитических людей, вероятно, были ключевыми, а не современные характеристики вроде расстояния или времени пути.

Исследования также выявили, что мастера в древности изменяли гидравлические свойства местности и внутри, и вокруг укрытия.

Песчаник, в частности, был обработан так, чтобы направлять потоки дождевой воды. Это говорит об инженерных способностях древних людей. 

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