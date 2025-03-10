Основатель Amazon Джефф Безос отгородился от людей самым большим живым забором в мире

Джефф Безос отгородился от всего мира самым высоким живым забором на планете.

Миллиардер приобрел историческое поместье Джека Уорнера в Беверли-Хиллз, заплатив за него в 2020-м году за 165 миллионов долларов.

Недвижимость была построена в 1930-х годах, включает особняк площадью 126о квадратных метров.

На территории 3,6 гектаров также есть обширные террасы и сады, два гостевых дома, теннисный корт, бассейн, три теплицы, поле для гольфа и автокорт с собственным сервисным гаражом.