Как Nike оригинально разрешил проблему с воровством кроссовок на своих заводах

16:10 2025-03-10
Как Nike оригинально разрешил проблему с воровством кроссовок на своих заводах

Специальный консультант предложил выпускать на одном заводе обувь на левую ногу, а на другом на правую.

При выходе Nike на новые рынки и переносе в третьи страны производства компания столкнулась с неразрешимой проблемой - высоким уровнем воровства обуви местными работниками.

Больше всего это явление давало о себе знать в странах Африки и Азии, где низкий уровень жизни.

Стоимость одной пары фирменных кроссовок там сопоставима с почти годовым доходом рабочих. Потому неудивительно, что у них был соблазн унести домой пару-другую обуви.

Попытки усилить охрану (из числа местных) тоже не дали результата, так, как и их семьи тоже любили эти кроссовки. А наем охранников из США делал себестоимость продукции очень высокой.

Тысяча сотрудников штаб-квартиры Nike не смогли придумать, как же решить эту задачу. Тогда пригласили траблшутера – человека, способного посмотреть на проблему под иным углом.

И через некоторое время он предложил простое и эффективное решение, которые свело кражи обуви на нет. Он предложил на одних заводах выпускать только левую кроссовку, на других – правую.

В итоге местным работникам стало бессмысленно красть обувь только на одну ногу.

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