В США 150-килограммовая женщина села на 10-летнего сына, чтобы наказать его за непослушание

16:25 2025-03-10
В США 150-килограммовая женщина села на 10-летнего сына, чтобы наказать его за непослушание

Мальчика доставили в больницу на вертолете, но спасти его не удалось. Спустя 2 два дня врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Дженнифер Уилсон из Мичигана рассказала, что мальчик по имени Дакота Стивенс утром сбежал из ее дома, а когда она вернула его от соседей, стал капризничать. Ребенок, по ее словам, лег на лужайке возле дома, отказываясь заходить внутрь. Тогда она села на мальчика, одновременно звоня его социальному работнику.

Согласно материалам дела, Дакота весил всего 41 килограмм, сначала кричал, но вскоре замолчал. Уилсон утверждает, что она сначала подумала, будто ребенок притворяется, пока его не перевернула и не увидела, что веки мальчика побледнели.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли ребенка без сознания и пульса.

Дакота умер всего через месяц после того, как оказался в доме Уилсон.

Следователи восстановили запись с камеры видеонаблюдения. На 20-секундном видео видно, как американка сидит на голове и шее ребенка, лишая его дыхания. Крики ребенка становятся все тише, пока тот не замолкает окончательно.

Когда Уилсон осознала, что случилось, она в панике вызвала 911. На записи слышно, как женщина раз зовет мальчика по имени, но он не реагирует.

Если женщину признают виновной, ей грозит до шести лет тюрьмы.

К слову, в доме Уилсон в Berrien County находились еще трое приемных детей. Представитель Департамента по делам детей заявил: лицензия женщины на опекунство временно приостановлена, рассматривается вопрос о ее окончательной отмене.

Инга Райтова
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