Почему не приживаются чипы Илона Маска Neuralink

Neuralink в 2024 году провела первую операцию по вживлению в мозг человека чипа Telepathy («Телепатия»).
Цель проекта - дать людям возможность управлять силой мысли компьютерами.
Компания надеялась, что данная технология будет прорывом для тех, кто страдает параличом и в перспективе поможет людям с болезнью Паркинсона и Альцгеймера.
Самая амбициозная задача Neuralink - создание симбиоза между человеком и ИИ.
Доктор медицинских наук Сергей Гуляев, руководитель отдела симуляционных технологий Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ рассказал, что нейрочип представляет миниатюрное устройство, которое имплантируется в мозг.
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