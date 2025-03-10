Почему не приживаются чипы Илона Маска Neuralink

17:02 2025-03-10
Почему не приживаются чипы Илона Маска Neuralink

Занимающаяся вживлением чипов компания миллиардера столкнулась с тем, что мозг их принимать не хочет.

Neuralink в 2024 году провела первую операцию по вживлению в мозг человека чипа Telepathy («Телепатия»).

Цель проекта - дать людям возможность управлять силой мысли компьютерами.

Компания надеялась, что данная технология будет прорывом для тех, кто страдает параличом и в перспективе поможет людям с болезнью Паркинсона и Альцгеймера.

Самая амбициозная задача Neuralink - создание симбиоза между человеком и ИИ.

Доктор медицинских наук Сергей Гуляев, руководитель отдела симуляционных технологий Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ рассказал, что нейрочип представляет миниатюрное устройство, которое имплантируется в мозг.

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