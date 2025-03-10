Почему не приживаются чипы Илона Маска Neuralink

Бразильянка чудом не смогла отравить коллегу после ссоры из-за повышения Работницу текстильной фабрики в бразильском штате Гояс обвиняют в том, что она отравила бутылку с водой коллеги после ссоры с ним из-за того, что женщина посчитала несправедливым повышением в должности.