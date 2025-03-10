Белорусская компания А1 запускает сервис такси

17:10 2025-03-10
Белорусская компания А1 запускает сервис такси

Новый проект анонсировал руководитель управления инфраструктурных подразделений компании Евгений Левандский.

По его словам, запуск сервиса «А1 такси» состоится в скором времени.

Он подчеркнул, что в Беларуси рынок такси большой: его объемы по стране составляют около 1,3 миллиарда рублей в год.

Но есть причина, мешающая его развитию. Это - монополия одного крупного агрегатора, который занимает свыше 90 процентов рынка.

Потому осенью 2024-го года в компании принято решение дать старт альтернативному проекту.

В данный момент ведется работа над мобильной программой для такси, она сейчас на этапе тестирования всех систем. Одновременно идет процесс получения необходимых разрешений, регистрации инфоресурсов, вступления в реестр и так далее.

Полноценный запуск «А1 такси», согласно плану, должен состояться в мае нынешнего года.

Среди интересных опций компания обещает предзаказ автомобиля на определенную дату и время, а в некоторых тарифах - возможность выбора определенного автомобиля и водителя.

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