Toyota из-за ЧП в Японии приостановила производство RAV4

Компания Toyota на время поставила на паузу сборку своих трех популярных моделей на заводах в Японии.

6 марта на заводе компании Chuo Spring Co., которая специализируется на выпуске пружин для подвески и электропроводки, произошел взрыв. В результате ЧП один сотрудник погиб, двое получили травмы.

Из-за этого была нарушена и логистика комплектующих, потому чего Toyota вынуждена была временно остановить три сборочные линии по выпуску кроссоверов Toyota RAV4, Harrier и Venza.

Как заявили в пресс-службе Toyota, на данный момент оценить влияние взрыва на заводе поставщика на глобальные поставки автомобилей не представляется возможным.

Сейчас компания Toyota активно сотрудничает с властями в деле установления точной причины взрыва.