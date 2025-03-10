Toyota из-за ЧП в Японии приостановила производство RAV4

17:26 2025-03-10
Toyota из-за ЧП в Японии приостановила производство RAV4

Причина такого решения стал взрыв на предприятии одного из ключевых поставщиков японского автогиганта.

Компания Toyota на время поставила на паузу сборку своих трех популярных моделей на заводах в Японии.

6 марта на заводе компании Chuo Spring Co., которая специализируется на выпуске пружин для подвески и электропроводки, произошел взрыв. В результате ЧП один сотрудник погиб, двое получили травмы.

Из-за этого была нарушена и логистика комплектующих, потому чего Toyota вынуждена была временно остановить три сборочные линии по выпуску кроссоверов Toyota RAV4, Harrier и Venza.

Как заявили в пресс-службе Toyota, на данный момент оценить влияние взрыва на заводе поставщика на глобальные поставки автомобилей не представляется возможным.

Сейчас компания Toyota активно сотрудничает с властями в деле установления точной причины взрыва.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
18:19

Инга Райтова

Американская модель без зубов и волос покорила подиум и соцсети
Американская модель без зубов и волос покорила подиум и соцсети Слава к Мелани Гайдос пришла после того, как она засветилась в клипе группы Rammstein.
admin
18:18
Заключённый, «умерший» в тюрьме, «воскрес» за пару часов до вскрытия
Заключённый, «умерший» в тюрьме, «воскрес» за пару часов до вскрытия Гонсало Монтойя Хименес, отбывающий наказание в тюрьме в Испании, был найден рано утром в своей камере без признаков жизни.
admin
18:12
Бразильянка чудом не смогла отравить коллегу после ссоры из-за повышения
Бразильянка чудом не смогла отравить коллегу после ссоры из-за повышения Работницу текстильной фабрики в бразильском штате Гояс обвиняют в том, что она отравила бутылку с водой коллеги после ссоры с ним из-за того, что женщина посчитала несправедливым повышением в должности.
Инга Райтова
17:49

Инга Райтова

В России такса загрызла спящего в кроватке младенца
В России такса загрызла спящего в кроватке младенца По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.
Инга Райтова
17:43

Инга Райтова

Турист из Германии хотел вывезти из Греции старинную колонну и попал за решетку
Турист из Германии хотел вывезти из Греции старинную колонну и попал за решетку В соответствии с новым, более строгим греческим законом о контрабанде культурных ценностей, немцу грозит до 12-ти лет тюремного заключения.
Новости СМИ2