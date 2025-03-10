Турист из Германии хотел вывезти из Греции старинную колонну и попал за решетку

61-летнего жителя Германии арестовали в порту греческого города Патры, когда тот собирался сесть на паром на своей машине, чтобы далее ехать в Италию.

При досмотре сотрудники порта обнаружили в автомобиле очень ценный артефакт. Подлинность древнегреческой колонны подтвердил ученый. Точный возраст артефакта и его происхождение пока не установлены.

Туриста до суда продержали в тюрьме портового управления. В ходе заседания мужчина заявил, что древнегреческая колонна - всего лишь копия, которую он приобрел недалеко от Афинского Акрополя.

Судья приказал провести дополнительное расследование. Мужчину освободили условно-досрочно, но с условием, что он не может покинуть Грецию до завершения расследования дело.

Портовое управление изъяло колонну, а также телефон и ноутбук подозреваемого.