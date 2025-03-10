Бразильянка чудом не смогла отравить коллегу после ссоры из-за повышения

18:12 2025-03-10
Бразильянка чудом не смогла отравить коллегу после ссоры из-за повышения

Работницу текстильной фабрики в бразильском штате Гояс обвиняют в том, что она отравила бутылку с водой коллеги после ссоры с ним из-за того, что женщина посчитала несправедливым повышением в должности.

Полиция утверждает, что 38-летний подозреваемый был пойман камерами видеонаблюдения за тем, как он испортил бутылку с напитком другой работницы, прежде чем она выпила из неё и почувствовала жжение в горле.

Последующий анализ бутылки показал высокую концентрацию сильнодействующего растворителя в воде, что убедительно свидетельствует о том, что преступник хотел отравить свою коллегу.

Свидетели показали, что эти две женщины раньше дружили, но их отношения испортились после того, как жертва получила повышение, что не понравилось главной подозреваемой в деле об отравлении.

Они постоянно ссорились и, предположительно, поссорились перед отравлением.

Сообщается, что злоумышленница призналась в том, что после ссоры вскрыла контейнер своего коллеги.

Скорее всего, ей предъявят обвинение в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет.

Так-же история соперничества на работе разразилась в Пьемонте (Италия), а началось всё с самого невинного стаканчика кофе.

Марианджела Серрато, явившись в офис, как обычно принесла из близлежащей кофейни несколько напитков коллегам. И всё бы хорошо, но одна из женщин, Алиса Бордон, выпив свой капучино, почувствовала головокружение и слабость.

Шли месяцы, и Алиса никак не могла понять, с чего бы это она стала такой вялой и сонной. Как ни странно, но неприятности прекратились, когда Марианджела ушла в отпуск и перестала приносить кофе.

Алиса догадалась сопоставить эти факты и перестала принимать напитки от вернувшейся на работу коллеги, чем, кстати, вызвала у неё сильное раздражение и даже гнев.

Наконец главная героиня всё-таки угостилась капучино, принесённым Марианджелой, вот только половину кофе вылила, а половину отнесла на анализ — выяснилось, что там содержалась очень большая доза транквилизатора.

Когда к делу подключилась полиция, кофейная злодейка отпиралась недолго.

Она призналась, что боялась сокращения штатов, а потому решила с помощью седативных веществ снизить трудоспособность Алисы, чтобы в итоге уволили именно её.

Теперь Марианджеле не стоит беспокоиться о своём времяпрепровождении в течение ближайших четырёх лет — именно к такому сроку тюремного заключения её приговорил суд.

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