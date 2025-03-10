Заключённый, «умерший» в тюрьме, «воскрес» за пару часов до вскрытия

Накануне мужчина жаловался на недомогание, и врач, делавший предварительный осмотр его тела, обратил внимание на то, что оно, похоже, уже окоченело.

Когда же медики собрались в морге, чтобы сделать вскрытие Гонсало, «труп» неожиданно зашевелился и захрипел.

Естественно, заключённый был в шоке, поняв, что его посчитали мёртвым, да ещё и успели нанести на его тело маркировку для последующего вскрытия.

Родственники мужчины подали жалобу на тюремных врачей, ведь по их мнению Гонсало должны были осмотреть по крайней мере три медика, а получилось так, что один просто посчитал его умершим, а остальные не глядя подписали заключение.

По данному факту началось расследование, и первоначально предполагается, что 29-летний мужчина стал жертвой каталепсии — состояния, при котором жизненные проявления в теле человека замедляются настолько, что его вполне можно принять за скончавшегося.