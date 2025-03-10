Американская модель без зубов и волос покорила подиум и соцсети

18:19 2025-03-10
Американская модель без зубов и волос покорила подиум и соцсети

Слава к Мелани Гайдос пришла после того, как она засветилась в клипе группы Rammstein.

Мелани Гайдос из США родилась с генетическим синдромом, который называется "эктодермальная дисплазия".

Страдающие таким заболеванием люди не часто доживают до 20-ти лет, а болезнь дает о себе знать такими симптомами, как облысение и потеря зубов. Но Мелани не просто отметила свое 30-летие, но и успешно строит карьеру в модельном бизнесе: на Instagram девушки подписаны сотни тысяч человек.

Мелани также страдает и от проблем с пищеварением: ее вес не превышает 42 килограммов. На пути к мечте девушке пришлось пережить еще и 40 пластических операций.

Что касается модельного бизнеса, то в него она попала по совету возлюбленного. Сейчас модель востребована и на подиуме, и в качестве фотомодели.

Отсутствие бровей, волос, зубов никак не мешает Мелани наслаждаться своей жизнью.

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