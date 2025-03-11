Трамп запустил специальное приложение для добровольной депортации

16:17 2025-03-11
Трамп запустил специальное приложение для добровольной депортации

По статистике, легальный статус в США в ближайшие недели и месяцы могут потерять около 500 000 человек.

Приложение United States Border Patrol перезапустила администрация Дональда Трампа, предложив нелегальным мигрантам самим уведомлять правительство о намерении самостоятельно покинуть США.

Людям, которые находятся в стране нелегально либо утратили статус после отмены ряда программ защиты, предлагают уведомить Министерство внутренней безопасности о добровольном отъезде.

Ведомство утверждает, что это позволит мигрантам избежать “более жестких последствий” - например, задержания или ускоренного выдворения.

Приложение предлагает разные варианты подачи заявки на выезд и дополнительные функции для тех, кто потерял статус. Там же можно проверить статус своего отъезда и отследить данные иммиграционной службы США.

К слову, действующее иммиграционное законодательство Америки запрещает повторный въезд в США на срок от трех лет до пожизненного тем, кто находился в стране нелегально.

С момента возвращения в Белый дом Трампа информация о количестве депортаций ограничена. Но сообщается, что президент США недоволен медленными темпами процесса.

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