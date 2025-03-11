Туристов приглашают пожить на Сицилии всего за 1 евро

Акция с номинальной ценой 3-дневного отдыха призвана не только популяризировать сам населенный пункт Сикулиана на юге острова, но также привлечь внимание к туризму на этой территории Сицилии.

Южная часть острова, по словам мэра Джузеппе Замбито, не интересует туристов, так как она находится в стороне от популярных маршрутов.

Принять участие в розыгрыше могут иностранцы и итальянцы, которым больше восемнадцати лет. Мэрия намерена отобрать десять пар - семейных, друзей, родственников.

Желающие приехать в деревню туристами должны сначала принять участие в конкурсе видеороликов. В них предстоит рассказать, почему они хотят побывать в Сикулиане и что хотели бы узнать о местной истории и культуре.