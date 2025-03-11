В Шотландии обнаружили останки динозавра, сопоставимого с пони

Международная группа британских и американских палеонтологов изучила окаменелости, которые были найдены на шотландском острове Скай примерно 50 лет назад.

Исследователи пришли к выводу, что перед ними - новый вид древних ящеров, которые жили порядка 166 миллионов лет назад.

Окаменелость получила прозвище «динозавр Элгола» - в честь близлежащей деревни. Хотя ее обнаружили у подножия скалы еще в 1973 году, извлечь из-за сложного расположения удалось только в 2018 году.

Находка включает фрагменты позвоночника, бедренных костей, ребер и считается наиболее полной окаменелостью динозавра, которые когда-либо находили в Шотландии. А также - самой древней.

По словам исследователей, динозавр принадлежал к группе цераподов либо орнитоподов (травоядных динозавров, живших в юрский и меловой периоды).

Если подтвердится, что это на самом деле орнитопод, находка может стать одним из самых древних ископаемых остатков этой группы в мире.