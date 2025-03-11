Маск сообщил, что кибератака была произведена с помощью большого количества ресурсов и продолжается до сих пор.
Предприниматель высказал предположение, что в случившемся замешана большая скоординированная группа заинтересованных людей или даже целая страна.
Глава ведомства DOGE Илон Маск заявил, что соцсеть X подверглась крупной кибератаке, возможно, связанной с Украиной. Об этом пишет ТАСС.
По словам миллиардера, IP-адреса ведут в этот регион.
В этот понедельник приложение X стало недоступно в ряде странах, в частности в Японии, где на сбой пожаловались более 70 000 пользователей.
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