Трамп приобрел Tesla Model S, после чего акции компании оживились

Илон Маск заявил, что в знак поддержки президента США Дональда Трампа его компания Tesla удвоит в стране производство автомобилей.

Миллиардер не стал вдаваться в детали того, значит ли это увеличение мощностей на действующих заводах Tesla в Калифорнии и Техасе либо производитель электромобилей построит в стране новые заводы.

Производственные мощности Tesla в США сегодня составляют около 1,1 миллиона автомобилей. В 2025-м году по всему миру планируется произвести около 1,8 миллиона автомобилей. Компания не уточняет, сколько из этих авто было произведено в США.

Ранее Трамп заявил, что в знак поддержки Маска купил новую Model S стоимостью почти сто тысяч долларов. После этого акции Tesla подскочили на 4 процента, тогда как с декабря они упали на 55 процентов.

При этом Трамп заявил, что насилие в отношении дилерских центров Tesla будет расцениваться, как внутренний терроризм, а виновные «пройдут через ад».