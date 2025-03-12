Маск заявил о необходимости освобождения народа Великобритании

09:20 2025-03-12
Маск заявил о необходимости освобождения народа Великобритании

Миллиардер считает, что США должны спасти жителей страны от тирании правительства во главе с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.

"Америка должна освободить народ Британии от тираничного правительства", - такую запись Илон Маск сделал в X.

Он прикрепил к данному высказыванию опрос, промежуточные итоги которого свидетельствуют, что с его позицией согласны почти 69 процентов. В голосовании приняли участие сотни тысяч пользователей соцсети.

Ранее Маск заявлял, что Стармер обязан подать в отставку, чтобы предстать перед судом.

Миллиардер считает, что британский премьер якобы принимал участие в сексуальных преступлениях, которые совершались десятилетиями в отношении несовершеннолетних девочек на севере Англии.

Речь идет про изнасилования и сексуальную эксплуатацию молодых девушек и несовершеннолетних в Ротереме, Олдеме, Рочдейле, Телфорде и многих других городов с конца 80-х - начала 90-х годов 20-го столетия и до середины 10-х годов нынешнего столетия.

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