"Америка должна освободить народ Британии от тираничного правительства", - такую запись Илон Маск сделал в X.

Он прикрепил к данному высказыванию опрос, промежуточные итоги которого свидетельствуют, что с его позицией согласны почти 69 процентов. В голосовании приняли участие сотни тысяч пользователей соцсети.

Ранее Маск заявлял, что Стармер обязан подать в отставку, чтобы предстать перед судом.

Миллиардер считает, что британский премьер якобы принимал участие в сексуальных преступлениях, которые совершались десятилетиями в отношении несовершеннолетних девочек на севере Англии.

Речь идет про изнасилования и сексуальную эксплуатацию молодых девушек и несовершеннолетних в Ротереме, Олдеме, Рочдейле, Телфорде и многих других городов с конца 80-х - начала 90-х годов 20-го столетия и до середины 10-х годов нынешнего столетия.