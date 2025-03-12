4-летний мальчик из США вызвал полицию на маму, потому что та съела его мороженое

Четырехлетний мальчик из штата Висконсин остался недоволен тем, что его мама съела любимое лакомство ребенка. И решил обратиться за помощью в полицию.

Ребенок набрал номер 911 и заявил, что его мама «ведет себя плохо» и попросил ее «забрать».

Мальчик настаивал, что маму «надо отправить в тюрьму».

Однако, когда офицеры прибыли, ребенок уже передумал отправлять маму в тюрьму. И заявил, что просто хочет мороженое.

Полицейские на следующий день решили сделать мальчику сюрприз и принесли ему мороженое. И опубликовали в Facebook трогательное фото.

«Офицеры вернулись, чтобы порадовать мальчика мороженым, ведь он решил, что мама не должна больше быть в беде!» – подытожили в департаменте полиции.