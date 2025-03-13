Американка провела 6 дней в затопленной машине и выжила

41-летняя жительница штата Индиана Брионна Касселл чудом смогла выжить выжила после шести дней, которые провела в разбитом автомобиле, частично затопленном в ручье.
Она уснула за рулем, съехала в кювет и попала в ловушку, не имея возможности выбраться, потому что автомобиль был скрыт от глаз проезжающих мимо водителей.
Касселл при этом, находясь без связи из-за разрядившегося мобильника, а также в холоде, испытывала жуткую боль.
Разбитую машину в кювете с женщиной-водителем случайно обнаружил дорожный рабочий. Пострадавшую, которую к тому времени искали повсюду по заявке родных, вертолетом доставили в больницу Чикаго.
Авария привела к серьезным травмам: Касселл была зажата рулем, из-за чего и не могла выбраться. Ночью температура падала до минус шести градусов.
Сейчас женщина находится в реанимации. Ей предстоят операции на запястье, ребрах и ногах. Врачи опасаются, что пострадавшей могут ампутировать ноги, но шансы на выздоровление остаются высокими.
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