Американка провела 6 дней в затопленной машине и выжила

41-летняя жительница штата Индиана Брионна Касселл чудом смогла выжить выжила после шести дней, которые провела в разбитом автомобиле, частично затопленном в ручье.

Она уснула за рулем, съехала в кювет и попала в ловушку, не имея возможности выбраться, потому что автомобиль был скрыт от глаз проезжающих мимо водителей.

Касселл при этом, находясь без связи из-за разрядившегося мобильника, а также в холоде, испытывала жуткую боль.

Разбитую машину в кювете с женщиной-водителем случайно обнаружил дорожный рабочий. Пострадавшую, которую к тому времени искали повсюду по заявке родных, вертолетом доставили в больницу Чикаго.

Авария привела к серьезным травмам: Касселл была зажата рулем, из-за чего и не могла выбраться. Ночью температура падала до минус шести градусов.

Сейчас женщина находится в реанимации. Ей предстоят операции на запястье, ребрах и ногах. Врачи опасаются, что пострадавшей могут ампутировать ноги, но шансы на выздоровление остаются высокими.