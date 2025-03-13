У Сатурна обнаружили 128 новых спутников, и теперь официально их 274

Международный астрономический союз признал открытие команды астрономов и астрофизиков из США, Тайваня, Канады и Франции. Они обнаружили у Сатурна 128 новых спутников.

С их учетом количество официально признанных спутников Сатурна достигло 274, это почти вдвое больше, нежели у всех остальных вместе взятых планет Солнечной системы.

Открытие сделано благодаря телескопу Канада-Франция-Гавайи, расположенному на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайских островах.

Все 128 новых спутников - так называемые «неправильные луны». Иначе говоря - космические объекты, захваченные их планетой-хозяином еще на ранней стадии истории Солнечной системы.

Спутники имеют диаметр всего в несколько километров и, скорее всего, являются фрагментами меньшего числа ранее захваченных лун, которые были разбиты на части из-за сильных столкновений либо с другими лунами Сатурна или пролетающими кометами.

По расчетам ученых, столкновения произошли в течение последних 100 миллионов лет. По астрономическим меркам это относительно недавно.