Луна сегодня во время затмения может стать красной

Лунный диск во время максимальной фазы затмения, которая приходится на14 марта, может покраснеть.

В зависимости от состояния атмосферы и ряда других факторов, потемнение лунного диска может намного отличаться от затмения к затмению, объясняют ученые.

Интенсивность красноватого оттенка при этом может варьироваться от серо-бурого до оранжевого.

Луна красноватый оттенок приобретает из-за того, что освещается длинноволновыми красными или оранжевыми лучами, преломленными в земной атмосфере.