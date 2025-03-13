Луна сегодня во время затмения может стать красной

14:49 2025-03-13
Луна сегодня во время затмения может стать красной

Событие доступно для наблюдения из Тихого океана, Антарктиды, Аляски, Северной из Южной Америки, и Западной Европы, а также Западной Африки.

Лунный диск во время максимальной фазы затмения, которая приходится на14 марта, может покраснеть.

В зависимости от состояния атмосферы и ряда других факторов, потемнение лунного диска может намного отличаться от затмения к затмению, объясняют ученые.

Интенсивность красноватого оттенка при этом может варьироваться от серо-бурого до оранжевого.

Луна красноватый оттенок приобретает из-за того, что освещается длинноволновыми красными или оранжевыми лучами, преломленными в земной атмосфере.

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