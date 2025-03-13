Китаянка заплатила 22 тысячи долларов, чтобы клонировать любимую погибшую собаку

14:58 2025-03-13
Китаянка заплатила 22 тысячи долларов, чтобы клонировать любимую погибшую собаку

Специалисты лаборатории, в которую она обратилась, утверждали, что клон будет напоминать оригинал и внешне, и по характеру.

Китаянка Сюй несколько лет назад потеряла домашнего любимца, который умер от сердечного приступа. Эта потеря для девушки оказалась более болезненной, нежели она могла себе представить, потому она решилась на клонирование добермана Джокера.

В лаборатории города Ханчжоу взялись за эту задачу. Ученые изъяли образец кожи животного, извлекли необходимый биоматериал и таким образом создали эмбрион.

Затем зародыш имплантировали суррогатной матери, и она выносила и родила клон.

Такая услуга стоила китаянке 22 тысячи долларов.

Родившегося щенка Сюй назвала Маленьким Джокером. Девушка при этом отметила, что нового питомца воспринимает не как клона, а как самостоятельное существо.

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