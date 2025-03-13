В Шотландии по цене квартиры выставили на продажу остров с тремя пляжами продают

Остров Эйлин Мор на западном побережье Шотландии продается по цене ниже, чем стоимость квартиры в Лондоне.

Уединенный шотландский остров имеет 3 пляжа площадью 30 акров и расположен на озере Лох-Санарт. Это место отличают зеленые холмы и кристально чистая вода.

Стоимость острова - 325 тысяч фунтов, что сопоставимо со стоимостью средней квартиры в Лондоне, которая обойдется в 543,237 фунтов.

До острова можно добраться на лодке либо по отливной дамбе. Это место находится в семи минутах езды от деревни Стронтиан, где имеются магазины, церковь, кафе, а также начальная и средняя школы.

В окрестностях - различные пешеходные и скалодромные тропы и национальный природный заповедник Ариундл Оаквуд.