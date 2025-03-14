В сети завирусилось видео с основателем TikTok из Китая, у котого нет половины тела

Кто стоит за созданием популярной сети TikTok? Ее создал и владеет данным ресурсом основатель компании ByteDance Чжан Имин.

Сегодня он возглавляет список богатейших людей Китая, а его состояние составляет десятки миллиардов долларов.

Тем временем в соцсети завирусилось видео миллиардера, где якобы автор TikTok представлен без обеих ног, но вдохновляющий людей на позитив.

Уже одним своим видом утверждая: мол, если таких высот достиг человек, у которого нет половины тела, то другие смогут тем более.

Комментарии под роликами просто зашкаливают. Однако, как стало известно, это не совсем так.