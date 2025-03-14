В сети завирусилось видео с основателем TikTok из Китая, у котого нет половины тела

15:38 2025-03-14
В сети завирусилось видео с основателем TikTok из Китая, у котого нет половины тела

Человек без ног, который катается на скутере, поднимается на сцену на деревянных блоках внешне похож на основателя соцсети Чжана Имина, но это не он.

Кто стоит за созданием популярной сети TikTok? Ее создал и владеет данным ресурсом основатель компании ByteDance Чжан Имин.

Сегодня он возглавляет список богатейших людей Китая, а его состояние составляет десятки миллиардов долларов.

Тем временем в соцсети завирусилось видео миллиардера, где якобы автор TikTok представлен без обеих ног, но вдохновляющий людей на позитив.

Уже одним своим видом утверждая: мол, если таких высот достиг человек, у которого нет половины тела, то другие смогут тем более.

Комментарии под роликами просто зашкаливают. Однако, как стало известно, это не совсем так.

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На самом деле это - китайский мотивационный спикер Чэнь Чжоу. Да, он может отжиматься, взобраться на гору и отжаться от пола, используя свои специальные деревянные "башмаки".

Однако он - 41-летний мужчина, который родился в бедной семье в деревне в провинции Шаньдун.

Обе ноги он потерял в 13 лет, когда пробрался в вагон поезда, чтобы добраться до крупного города. А когда, обнаружив, что поезд едет не в ту сторону, спрыгнул, тогда и попал под другой поезд.

Чжоу сегодня - известный оратор. Он выступает с речами на стадионах, в школах, больницах Китая. 

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