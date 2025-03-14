В сети завирусилось видео с основателем TikTok из Китая, у котого нет половины тела

Кто стоит за созданием популярной сети TikTok? Ее создал и владеет данным ресурсом основатель компании ByteDance Чжан Имин.
Сегодня он возглавляет список богатейших людей Китая, а его состояние составляет десятки миллиардов долларов.
Тем временем в соцсети завирусилось видео миллиардера, где якобы автор TikTok представлен без обеих ног, но вдохновляющий людей на позитив.
Уже одним своим видом утверждая: мол, если таких высот достиг человек, у которого нет половины тела, то другие смогут тем более.
Комментарии под роликами просто зашкаливают. Однако, как стало известно, это не совсем так.
На самом деле это - китайский мотивационный спикер Чэнь Чжоу. Да, он может отжиматься, взобраться на гору и отжаться от пола, используя свои специальные деревянные "башмаки".
Однако он - 41-летний мужчина, который родился в бедной семье в деревне в провинции Шаньдун.
Обе ноги он потерял в 13 лет, когда пробрался в вагон поезда, чтобы добраться до крупного города. А когда, обнаружив, что поезд едет не в ту сторону, спрыгнул, тогда и попал под другой поезд.
Чжоу сегодня - известный оратор. Он выступает с речами на стадионах, в школах, больницах Китая.
__comment_author_name__
__comment_comment__