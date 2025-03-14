В Нидерландах зафиксирована вспышка гепатита, разносчиком болезни стали ягоды голубики

16:05 2025-03-14
В Нидерландах зафиксирована вспышка гепатита, разносчиком болезни стали ягоды голубики

Всего опасным вирусом заразилось боле двадцати человек, сомнительный продукт сняли с продажи.

Вспышка гепатита А зафиксирована в Нидерландах. Предположительно, она связана с употреблением замороженных ягод голубики.

На сегодня это заболевание диагностировали у 24 человек.

Все случаи заболевания зафиксированы с ноября 2024-гогода по февраль 2025-го года. Восемь человек попали в больницу.

Учитывая, что тень подозрений пала на ягоды голубики марки Albert Heijn, компания-производитель данной продукции прекратила продажу замороженной голубики, чтобы не провоцировать распространение вируса гепатита А.

Представители компании обратились к покупателям, которые уже купили такой продукт, с просьбой не есть его.

К слову, инкубационный период гепатита А в среднем длится от 28 до 50 дней, то есть дальнейшее распространение этого заболевания маловероятно.

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