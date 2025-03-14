Во Франции из-за американских пошлин могут полностью остановиться поставки шампанского

16:16 2025-03-14
Во Франции из-за американских пошлин могут полностью остановиться поставки шампанского

В 2024-м году экспорт в США французских вин и спиртного достиг 3,9 млрд долларов, что составляет 25 процентов от общего объема поставок отрасли.

Введение США 200-процентных пошлин на вина и крепкие спиртные напитки из Европы может полностью остановить их поставки из Франции.

Такое заявление сделал глава председатель Федерации экспортеров вина и крепких спиртных напитков Франции Габриэль Пикар.

Такие меры, по его словам, «вычеркнут из французского торгового баланса почти 4 млрд евро», сделав экспорт нерентабельным.

Глава Межпрофессионального бюро вина Бургундии Лоран Делоне назвал возможные американские пошлины «шоком». США для бургундских вин - крупнейший рынок, на который приходится знаковая доля экспорта.

Производители шампанского, в том числе дом Huré Frères, в связи с этим вообще опасаются краха бизнеса. По словам соучредителя компании Франсуа Юре, стоимость бутылки для жителей США может удвоиться, и это сделает товар непривлекательным.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил: если Европа не отменит тарифы на виски, то Штаты могут ввести 200-процентные пошлины на алкогольные напитки из стран Евросоюза, включая вина.

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