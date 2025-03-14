Уровень мирового океана вырос намного больше ожидаемого

Специалисты американского космического агентства зафиксировали неожиданное повышение в 2024-м году уровня мирового океана.

Эксперты отметили, что уровень океана демонстрирует более быстрый рост по сравнению с тем, что был предсказан ранее. Главная причина расхождений прогноза и реальности - расширения воды на фоне ее нагрева.

В прошлом году, в частности, уровень мирового океана стал на 0,59 сантиметра больше, тогда как по расчетам рост должен был составить 0,43 сантиметра.

Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА считают тенденцию тревожной.

С начала наблюдений в 1993-м году среднегодовой рост стал вдвое больше. За три десятка лет уровень мирового океана поднялся на десять сантиметров. Специалисты НАСА продолжают наблюдать за состоянием мирового океана с помощь. спутников.

Эту тенденцию подтвердили и российские специалисты. Если ситуация останется прежней, то, по их расчетам, уже к началу XXII века значительная часть суши окажется под водой.