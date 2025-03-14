Уровень мирового океана вырос намного больше ожидаемого

16:23 2025-03-14
Уровень мирового океана вырос намного больше ожидаемого

Если океан раньше «прирастал» в основном из-за таяния ледников, то сейчас большую лепту вносит термическое расширение.

Специалисты американского космического агентства зафиксировали неожиданное повышение в 2024-м году уровня мирового океана. 

Эксперты отметили, что уровень океана демонстрирует более быстрый рост по сравнению с тем, что был предсказан ранее. Главная причина расхождений прогноза и реальности - расширения воды на фоне ее нагрева.

В прошлом году, в частности, уровень мирового океана стал на 0,59 сантиметра больше, тогда как по расчетам рост должен был составить 0,43 сантиметра.

Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА считают тенденцию тревожной. 

С начала наблюдений в 1993-м году среднегодовой рост стал вдвое больше. За три десятка лет уровень мирового океана поднялся на десять сантиметров. Специалисты НАСА продолжают наблюдать за состоянием мирового океана с помощь. спутников.

Эту тенденцию подтвердили и российские специалисты. Если ситуация останется прежней, то, по их расчетам, уже к началу XXII века значительная часть суши окажется под водой.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
17:29

Инга Райтова

В России стартовал выпуск нового грузового внедорожника
В России стартовал выпуск нового грузового внедорожника Новый «Садко 9» представляет собой обновленный вариант «Садко Next», который выпускается на Горьковском автозаводе с 2019 года.
Инга Райтова
17:21

Инга Райтова

«Самую идеальную женщину мира» на 40 минут задержали при въезде в США
«Самую идеальную женщину мира» на 40 минут задержали при въезде в США Как выяснилось, титулы красавицы и пристальное внимание со стороны общественности не всегда являются плюсом.
Инга Райтова
16:51

Инга Райтова

Жительница США более 20 лет держала пасынка в заточении
Жительница США более 20 лет держала пасынка в заточении 32-летний мужчина устроил в доме пожар, который и помог ему наконец обрести свободу.
Инга Райтова
16:35

Инга Райтова

Наука приблизилась к созданию машины времени
Наука приблизилась к созданию машины времени Физики сумели совершить прорыв  в понимании природы времени и пространства.
Инга Райтова
16:31

Инга Райтова

В Китае стал мегапопулярным кот, который всем дает «пять»
В Китае стал мегапопулярным кот, который всем дает «пять» Он встречает посетителей у храма Сиюань в Сучжоу и отбивает пятюню. Люди верят, что кошачья лапка принесет им удачу.
Новости СМИ2