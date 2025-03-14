В России стартовал выпуск нового грузового внедорожника

Горьковский автозавод запустил серийное производство новых моделей внедорожных грузовиков «Садко 9». Цена на него еще не объявлена, но источники сообщают, что стоимость будет выше 6 миллионов российских рублей (около 70 тысяч долларов).

Дата начала продаж пока еще неизвестна.

У них общая кабина, но грузоподъемность за счет усиленного заднего моста, колес увеличенной размерности и задней пневмоподвески выросла с трех до пяти тонн.

Модель выпускается в трех версиях: со стандартной колесной базой и однорядной кабиной, с удлиненной колесной базой и однорядной кабиной, а также - с удлиненной колесной базой и двухрядной кабиной.

Грузовики оснащаются 170-сильным турбодизелем производства Ярославского моторного завода, который сочетается с жестко подключаемым полным приводом типа Part-time с понижающей передачей.