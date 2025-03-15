Тиньков построил банковский бизнес в Мексике на 1,5 млрд долларов

15:42 2025-03-15
Тиньков построил банковский бизнес в Мексике на 1,5 млрд долларов

Plata Card сравнивают с первым банковским бизнесом Олега Тинькова в России.

Финтех-компания Plata уехавшего из России банкира Олега Тинькова стала девятой компанией в Мексике с оценкой более 1 млрд долларов.

На рынок она вышла с кредитной картой с двухмесячным льготным периодом, ставкой в ~75 процентов годовых и кэшбэком до 5 процентов.

Карты банка доставляют курьеры, и они же помогают клиентам настроить мобильное приложение.

Plata не единственный новый финансовый проект Тинькова. В Европе он инвестировал в необанк Vivid Money, который назвал «маленький Тинькофф».

Компания основана в Германии бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» Артемом Ямановым и Александром Емешевым. Партнеры Vivid Money - Visa и немецкий SolarisBank.

Основным инвестором Vivid Money изначально была TCS Group. Оценка Vivid с 2020-го года выросла до 775 млн евро. Пользовательская база европейского необанка выросла в пять раз, а доходы в 25 раз.

Тиньков участвовал и в двух инициативах на Филиппинах со своими экс-сотрудниками - финтех-стартапах Salmon и Skyro.

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