Тиньков построил банковский бизнес в Мексике на 1,5 млрд долларов

Финтех-компания Plata уехавшего из России банкира Олега Тинькова стала девятой компанией в Мексике с оценкой более 1 млрд долларов.

На рынок она вышла с кредитной картой с двухмесячным льготным периодом, ставкой в ~75 процентов годовых и кэшбэком до 5 процентов.

Карты банка доставляют курьеры, и они же помогают клиентам настроить мобильное приложение.

Plata не единственный новый финансовый проект Тинькова. В Европе он инвестировал в необанк Vivid Money, который назвал «маленький Тинькофф».

Компания основана в Германии бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» Артемом Ямановым и Александром Емешевым. Партнеры Vivid Money - Visa и немецкий SolarisBank.

Основным инвестором Vivid Money изначально была TCS Group. Оценка Vivid с 2020-го года выросла до 775 млн евро. Пользовательская база европейского необанка выросла в пять раз, а доходы в 25 раз.

Тиньков участвовал и в двух инициативах на Филиппинах со своими экс-сотрудниками - финтех-стартапах Salmon и Skyro.