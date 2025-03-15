Филиппинцы узнали секрет вечной молодости

16:30 2025-03-15
Филиппинцы узнали секрет вечной молодости

Средством против старения можно считать осадки, оставшиеся от приготовления рисового вина.

Влияние микроорганизмов, используемых для запуска процесса брожения местного вина изучили ученые из Филиппинского университета.

Речь идет о твердых остатках виноделия, которые называются «мезгой» и состоят в основном из рисовых отрубей, дрожжей, а также других побочных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.

В итоге исследователи выяснили, что при оптимизации процесса ферментации осадок вина «Тапуй» может стать очень ценным источником натуральных соединений, которые обладают потенциальной медицинской и питательной ценностью.

В частности, осадок содержит большое количество полифенолов, то есть соединений, известных своей способностью бороться с окислительным стрессом, воспалением и повреждениями клеток.

Экстракт также повышает уровень супероксиддисмутазы - необходимого для защиты клеток от возрастных изменений фермента.

Эти результаты позволяют сделать предположение, что осадок «Тапуя» можно использовать как здоровый продукт питания для борьбы со старением и болезнями, которые связаны с окислительным стрессом. 

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