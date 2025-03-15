Филиппинцы узнали секрет вечной молодости

Влияние микроорганизмов, используемых для запуска процесса брожения местного вина изучили ученые из Филиппинского университета.

Речь идет о твердых остатках виноделия, которые называются «мезгой» и состоят в основном из рисовых отрубей, дрожжей, а также других побочных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.

В итоге исследователи выяснили, что при оптимизации процесса ферментации осадок вина «Тапуй» может стать очень ценным источником натуральных соединений, которые обладают потенциальной медицинской и питательной ценностью.

В частности, осадок содержит большое количество полифенолов, то есть соединений, известных своей способностью бороться с окислительным стрессом, воспалением и повреждениями клеток.

Экстракт также повышает уровень супероксиддисмутазы - необходимого для защиты клеток от возрастных изменений фермента.

Эти результаты позволяют сделать предположение, что осадок «Тапуя» можно использовать как здоровый продукт питания для борьбы со старением и болезнями, которые связаны с окислительным стрессом.