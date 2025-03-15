В США показали документальный фильм про НЛО

16:39 2025-03-15
В США показали документальный фильм про НЛО

Лента «Эпоха раскрытия информации» рассказывает, что инопланетяне давным-давно живут на Земле.

Премьера фильма состоялась на фестивале SXSW в Остине (штат Техас). Лента включает интервью с 34 действующими и бывшими сотрудниками американских военных и разведывательных органов.

Все они признали существование «необъяснимых аномальных явлений» и высказались за признание присутствия инопланетян.

Некоторые из интервьюируемых заявили, что они знают о наличии инопланетной жизни на Земле. По их словам, инопланетные космические корабли наблюдаются как минимум с 1940-х годов.

Участники фильма, кроме того, подчеркнули, что секретность вокруг НЛО представляет серьезную угрозу национальной безопасности США.

Один из интервьюируемых, экс-сотрудник программы США по выявлению перспективных угроз в аэрокосмической сфере Луис Элизондо утверждает, что сокрытие таких знаний от общественности - «самая успешная кампания дезинформации в истории правительства США».

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