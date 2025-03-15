В России выставлен на продажу уникальный вездеход на базе Lada

Вездеход на базе ВАЗ-2121 продают в Екатеринбурге.

«Моcты применeны портальные нa базe «MТЗ 320», установлена раздаточная коробка от а/м «ГАЗ 69». Двигатель/КПП «Нива» 21213, без изменений», - уточнил в объявлении продавец.

По словам хозяина, основой для авто стала рама японского внедорожника Suzuki Escudo. Данный пикап получил полноуправляемое шасси, а также раздаточную коробку от ГАЗ-69.

У него рулевое управление гидрообъемное, тип управления подобен погрузчику-экскаватору JСВ 4СХ.

Кузов от Lada Niva удлинен в арочных частях, чтобы было соответствие с новой колесной базой, и переделан. Пружинная подвеска и передние рычаги от УАЗ добавляют ему устойчивости и плавности хода по неровной дороге.