США ужесточают въезд в страну гражданам Беларуси и России

17:23 2025-03-15
США ужесточают въезд в страну гражданам Беларуси и России

Государства поделили на 3 категории: «красную», «оранжевую» и «жёлтую». Цвет определяет степень ограничений их гражданам.

Новые правила въезда для жителей 43 стран вводят США. Это касается также России и Беларуси. 

В «красной» зоне оказались 11 стран, для граждан которых въезд в Америку будет полностью запрещён. В данный список вошли Афганистан, Венесуэла, Иран, Куба, Ливия, Сирия, КНДР и другие страны.

Россия и Беларусь - в «оранжевой» зоне вместе с Пакистаном, Лаосом, Эритреей и другими государствами. Это значит, что гражданам таких стран могут ограничить выдачу виз.

Въезд разрешат в основном состоятельным деловым путешественникам, а вот для туристов и тех, кто хочет получить иммиграционную визу, дорога в США будет закрыта.

Странам «желтой» категории (их 22) дано 2 месяца на исправление ситуации. Если страны из этого списка не исправят положение, ограничения могут ужесточиться.

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