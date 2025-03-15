Суд разрешил Павлу Дурову покинуть Францию

Суд Франции разрешил создателю Telegram Павлу Дурову покинуть страну. Миллиардер уехал в Дубай.

Дуров был задержан 24 августа 2024-го года на выходе из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции.

Бизнесмен прилетел в страну из Азербайджана.

СМИ сообщали, что 6 декабря 2024-го года Дуров дал показания в парижском суде в рамках инициированного против него дела. Речь - о расследовании насчет возможной связи Telegram с преступной деятельностью. Детали допроса не раскрывались.

В ходе слушания в суде Дуров обещал улучшить модерацию в основанном им кроссплатформенном мессенджере. Telegram, по его словам, ежемесячно удаляет по всему миру «от 15 до 20 миллионов аккаунтов пользователей за нарушения закона».

В рамках сотрудничества с правоохранительными органами за последние полгода10 тысяч единиц данных пользователей переданы властям по всему миру.