Ученые пытаются разгадать тайну проклятого диска из Канзаса, который несет смерть

В 1928 году при добыче угля в шахте Канзаса рабочие наткнулись на необычный каменный артефакт.

Диск обнаружили в отложениях, которые сформировались около 300 миллионов лет назад (в Каменноугольном периоде).

Он оказался смертельно опасным: люди, ступившие с ним в непосредственный контакт (включая шахтеров, ученых, домашний персонал) подвергались необъяснимым последствиям, завершавшимся летальным исходом.

Диск размером в 26 сантиметров был украшен загадочными узорами, в середине было центральное отверстие. После смерти рабочих владелец шахты Ирвин Сайнс принес артефакт домой, и в одну ночь там умерли горничные, садовник и домашний питомец.

Через несколько месяцев умер и сам Сайнс, запустив цепь необъяснимых смертей.

Вновь диск дал о себе знать в 1936 году: его изучение учеными привело к новым жертвам.

Только в1962 году удалось установить, что он обладает уникальными свойствами: хотя диск не был радиоактивным, но генерировал в радиусе 13 метров мощный поток радиации благодаря тому, что изготовлен из редкого минерала бенитоита – силиката бария и титана.

В 1970-х годах артефакт тайно переместили в Антарктиду. Предположительно, он находится в одной из секретных лабораторий.

С тех пор о его судьбе и исследованиях не сообщалось. Но при этом диск, получивший прозвище «диск дьявола», остается одной из загадочных и опасных находок в истории человечества.