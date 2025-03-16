В Китае протестировали насекомоподобного робота, созданного для добычи ископаемых в космосе

Робота с шестью ногами разработали для китайские инженеры специально для добычи ископаемых в космосе.

Устройство имеет шесть ног, из них три оснащены колесами, а остальные - когтями. Это позволяет ему укрепляться на небесных телах и проводить буровые работы.

Робот уже прошел тест, в ходе которого передвигался по грунту, воссоздающему условия микрогравитации на Луне. Следующий этап работы над устройством - освоение роботом навыков геологической разведки.

Научный сотрудник Ли Жуйлинь отметил, что добыча ресурсов первый шаг в освоении планет, Китай активно работает в данной области.

Конструкторы уже подали заявку на патент для этого изобретения.