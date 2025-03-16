В Испании на камне из Марбелья обнаружили доисторические гравюры

Археологи сделали в испанском городе Марбелья поразительное открытие. Здесь на одной из площадок раскопок был найден каменный блок с древнейшими гравюрами. Их возраст может превышать 200 000 лет.

На археологическом участке Кото-Корреа ранее были обнаружены древнейшие следы пребывания человека на Пиренейском полуострове.

Предположительно, обнаруженные изображения намного старше самых древних известных наскальных рисунков на целых 100 000 лет.

На поверхности камня есть примитивные гравировки, которые, как считают специалисты, являются примером одного из первых проявлений символического самовыражения человека.

Чтобы более точного определить возраст находки, исследователи намерены провести серию независимых экспертиз, применяя разные методы датировки.

Ученые также намерены создать детализированную трехмерную модель каменного блока. Такой метод поможет детально изучить поверхность артефакта и понять, каким инструментом были нанесены рисунки.