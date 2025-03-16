Крыса-герой 7 лет диагностировала туберкулез у жителей Африки, а теперь ушла на пенсию

17:22 2025-03-16
Крыса-герой 7 лет диагностировала туберкулез у жителей Африки, а теперь ушла на пенсию

Благодаря грызуну, были выявлены 3000 случаев заболевания людей и спасены сотни жизней.

Африканская гигантская сумчатая крыса Каролина в течение семи лет трудилась без устали, спасая жизни людей.

Изо дня в день она распознавала туберкулёз намного быстрее и точнее, чем лаборатории. 

Каролина не обычная крыса, она прошла специальный курс обучения. После этого могла за 20 минут проверить сто образцов мокроты на наличие инфекции - такая скорость недостижима для стандартных методов диагностики.

Выдающийся нюх крысы позволял ей улавливать минимальные следы болезни, что делало Каролину незаменимым бойцом в борьбе с туберкулёзом в Танзании и Эфиопии.

Сейчас она ушла на пенсию и наслаждается отдыхом крысином «пансионате» с другим ветераном-"коллегой" по имени Гилберт. 

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