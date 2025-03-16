В Самаре продают раритетный 71-летний кабриолет за 240 тысяч долларов

71-летний американский кабриолет Packard Caribbean 5.7 AT выставлен на продажу в Самаре.

За красно-белый раритет 1954 года владелец хочет получить 21 миллион российских рублей, что эквивалентно более, чем 240 тысячам долларов.

По словам продавца, таких машин выпущено всего 400 единиц, потому данный экземпляр очень редкий и ценный.

Хозяин также отметил, что у кабриолета был только один владелец, потому его состояние почти идеальное, а пробег составляет около 55 тысяч километров.

К слову, продавец рассматривает также вариант обмена элитного авто на недвижимость.