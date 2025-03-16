В Самаре продают раритетный 71-летний кабриолет за 240 тысяч долларов

17:39 2025-03-16
В Самаре продают раритетный 71-летний кабриолет за 240 тысяч долларов

Автомобиль полностью исправлен и на ходу, так что новый владелец может сразу опробовать покупку за рулем.

71-летний американский кабриолет Packard Caribbean 5.7 AT выставлен на продажу в Самаре.

За красно-белый раритет 1954 года владелец хочет получить 21 миллион российских рублей, что эквивалентно более, чем 240 тысячам долларов.

По словам продавца, таких машин выпущено всего 400 единиц, потому данный экземпляр очень редкий и ценный. 

Хозяин также отметил, что у кабриолета был только один владелец, потому его состояние почти идеальное, а пробег составляет около 55 тысяч километров.

К слову, продавец рассматривает также вариант обмена элитного авто на недвижимость.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
18:14

Инга Райтова

Инсайдер познакомил с макетами нового iPhone 17
Инсайдер познакомил с макетами нового iPhone 17 Apple готовит сверхтонкий iPhone 17 Air, он может получить монодинамик и стать самым легким устройством в своей линейке.
Инга Райтова
18:07

Инга Райтова

В Японии началось тестирование препарата для роста новых зубов
В Японии началось тестирование препарата для роста новых зубов Инновация вышла на этап клинических исследований на людях, его более широкое применение прогнозируется к 2030 году.
Инга Райтова
17:22

Инга Райтова

Крыса-герой 7 лет диагностировала туберкулез у жителей Африки, а теперь ушла на пенсию
Крыса-герой 7 лет диагностировала туберкулез у жителей Африки, а теперь ушла на пенсию Благодаря грызуну, были выявлены 3000 случаев заболевания людей и спасены сотни жизней.
Инга Райтова
17:10

Инга Райтова

В Испании на камне из Марбелья обнаружили доисторические гравюры
В Испании на камне из Марбелья обнаружили доисторические гравюры Новый артефакт существенно меняет современные представления о самом раннем искусстве.
Инга Райтова
16:31

Инга Райтова

В Бурятии растет количество сел, где ввели полный запрет на спиртное
В Бурятии растет количество сел, где ввели полный запрет на спиртное Более тридцати населенных пунктов этой российской республики решили объявить свои территории зонами зона трезвости.
Новости СМИ2