В Японии началось тестирование препарата для роста новых зубов

Новый этап эксперимента по запуску естественной регенерации зубов начался в Японии.

Специалисты мединститута Китано привлекли к испытаниям по выращиванию зубов группу добровольцев.

Туда вошли мужчины от 30 до 64 лет, у которых не хватает одного либо нескольких зубов.

На них проверят эффективность препарата, который теоретически способен вызвать рост новых зубов из «спящих» зачатков.

Если результат будет положительным, метод начнут использовать для лечения.

Пациентами на первом этапе станут дети 2–7 лет с врожденным отсутствием части зубов.

Японское средство для стимуляции роста зубов уже доказало свою эффективность в лабораторных тестах на животных.