Инсайдер познакомил с макетами нового iPhone 17

18:14 2025-03-16
Инсайдер познакомил с макетами нового iPhone 17

Apple готовит сверхтонкий iPhone 17 Air, он может получить монодинамик и стать самым легким устройством в своей линейке.

Известный инсайдер Сонни Диксон порадовал фанатов Apple прямой утечкой.

На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) он выложил фото макетов всех моделей iPhone 17, раскрывав их дизайн и размеры.

В частности, размеры iPhone 17 составляют 149,6×71,4×7,9 мм, iPhone 17 Air - 156,1×74,7×5,6 мм (рекордно тонкий), iPhone 17 Pro 149,6×71,4×8,7 мм, а iPhone 17 Pro Max - 163×77,5×8,7 мм.

Макеты подтвердили предыдущие утечки: вся серия iPhone 17 обновится внешне, исключением будет только базовая модель.

Инсайдеры также говорят о разных конфигурациях камер. У iPhone 17 Air, скажем, будет одинарная камера, у 17 двойная, а у iPhone 17 Pro и Pro Max - тройные камеры и сенсоры на 48 мегапикселей

Официальная презентация этой серии ожидается осенью 2025 года.

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