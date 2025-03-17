К МКС пристыковался корабль SpaceX, застрявшие на станции астронавты теперь смогут вернуться домой

Четырех астронавтов доставила на Международную космическую станцию доставила капсула SpaceX.

Через несколько дней астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, вынужденные остаться на станции из-за проблем с капсулой «Старлайнер» компании Boeing, теперь смогут вернуться на Землю.

Предполагалось, что Уилмор и Уильямс проведут на МКС только восемь дней, однако из-за технических проблем с экспериментальным кораблем, на котором они прилетели, астронавты вынуждены были пробыть там более девяти месяцев.

Обратное путешествие на Землю астронавты должны начать через два дня после прибытия нового экипажа.

В состав прибывшей на МКС миссии Crew-10 входят четыре человека: американцы Энн МакКлейн и Николь Айерс, японец Такуя Ониси и россиянин Кирилл Песков. В скором времени Землю отправятся три астронавта NASA - Бутч Уилмор, Суни Уильямс, Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.