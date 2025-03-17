Радиация изменила певчих птиц Чернобыльской зоны

07:11 2025-03-17
Радиация изменила певчих птиц Чернобыльской зоны

В загрязненных районах в рационе у птиц оказалось большее разнообразие насекомых.

Ученые в новой научной работе обнаружили связь между уровнем радиации и кишечным микробиомом птиц, которые обитают в зоне отчуждения. 

За время, прошедшее после аварии, биоразнообразие там расцвело, высокий уровень радиации этому не стал помехой.

Ученый Самели Пиирто из Финляндии вместе со своей командой исследовал, как облученная среда влияет на большую синицу мухоловку-пеструшку.

Несколько скворечников с этой целью поставили в два разных региона. Первый - с высоким радиологическим загрязнением, второй с низким. Потом птиц сравнивали путем разных тестов.

В загрязненных районах оказалось меньше гнезд. Но существенных различий в экологии размножения либо здоровье птенцов не было найдено.

Как оказалось, радиация не повлияла на разнообразие бактерий, однако повлияла на пропорции: одних типов бактерий стало больше, а других меньше.

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