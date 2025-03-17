Семейная жизнь втрое повышает у мужчин риск ожирения

07:25 2025-03-17
Семейная жизнь втрое повышает у мужчин риск ожирения

Сегодня проблемы с избыточным весом есть у 2,5 миллиарда людей. По прогнозам, к 2050 году, они могут быть уже у половины взрослых и трети детей во всем мире.

Польские ученые провели исследование о влиянии брака на проблемы с весом. И пришли к выводу, что у женатых мужчин риск ожирения в 3,2 раза больше, чем у холостых. А у замужних женщин такой тенденции не наблюдается.

То есть, вероятность в браке у мужчин избыточного веса увеличивается на 62 процента, у женщин — на 39 процентов.

Ученые также оценили, как на риск развития ожирения влияет возраст: у мужчин он с каждым годом растет на 4 процента, у женщин — на 6 процентов.

Всего эксперты изучили данные 2405 человек, где средний возраст участников 50 лет.

Ранее подобные исследования провели китайские ученые. И рассказали, что женатые мужчины в среднем на 1,4 киллограма тяжелее неженатых.

Возможными причинами были названы употребление более калорийной еды, а также снижение физической активности.

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