Семейная жизнь втрое повышает у мужчин риск ожирения

Польские ученые провели исследование о влиянии брака на проблемы с весом. И пришли к выводу, что у женатых мужчин риск ожирения в 3,2 раза больше, чем у холостых. А у замужних женщин такой тенденции не наблюдается.

То есть, вероятность в браке у мужчин избыточного веса увеличивается на 62 процента, у женщин — на 39 процентов.

Ученые также оценили, как на риск развития ожирения влияет возраст: у мужчин он с каждым годом растет на 4 процента, у женщин — на 6 процентов.

Всего эксперты изучили данные 2405 человек, где средний возраст участников 50 лет.

Ранее подобные исследования провели китайские ученые. И рассказали, что женатые мужчины в среднем на 1,4 киллограма тяжелее неженатых.

Возможными причинами были названы употребление более калорийной еды, а также снижение физической активности.