В Китае на полумарофоне будут соревноваться люди и роботы

07:33 2025-03-17
В Китае на полумарофоне будут соревноваться люди и роботы

Им предстоит преодолеть одинаковые дистанции, однако бежать в целях безопасности они будут бежать по разным трекам.

Полумарафон пройдет 3 апреля в Пекине. Его отличие в том, что на старт выйдут и люди, и роботы.

В соревнованиях примут участие робототехнические компании, исследовательские институты, клубы робототехников, университеты. Всего зарегистрированы роботы от 23-х организаций.

Большие ожидания связаны с усовершенствованной версией версия человекоподобного робота «Тяньгун» - «Тяньгун Ультра».

Он крупнее предыдущей модели, ноги андроида стали длиннее и прочнее. Он также лучше контролирует движение.

Обновленная версия шагает шире, бежит быстрее и стабильнее, его скорость может достигать 12 км/ч. 

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