В Китае на полумарофоне будут соревноваться люди и роботы

Полумарафон пройдет 3 апреля в Пекине. Его отличие в том, что на старт выйдут и люди, и роботы.

В соревнованиях примут участие робототехнические компании, исследовательские институты, клубы робототехников, университеты. Всего зарегистрированы роботы от 23-х организаций.

Большие ожидания связаны с усовершенствованной версией версия человекоподобного робота «Тяньгун» - «Тяньгун Ультра».

Он крупнее предыдущей модели, ноги андроида стали длиннее и прочнее. Он также лучше контролирует движение.

Обновленная версия шагает шире, бежит быстрее и стабильнее, его скорость может достигать 12 км/ч.