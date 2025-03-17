В Индонезии крокодил проглотил подростка на глазах его отца

На юге Индонезии крокодил убил одного из здешних подростков, который рыбачил вместе с отцом и приятелем.

Мужчина запретил друзьям надолго оставаться рядом с водоёмом, но те не прислушались к этому предупреждению.

Услышав громкий крик, индонезиец прибежал к морю, но не застал там своего сына.

Позднее голова подростка мелькнула над водной гладью, но затем пропала. Предполагается, что его на дно водоема утянул крокодил.

Из-за невозможности найти его останки спасатели пока не могут подтвердить или опровергнуть этот факт.