В Индонезии крокодил проглотил подростка на глазах его отца

08:21 2025-03-17
В Индонезии крокодил проглотил подростка на глазах его отца

Вместе с другом и отцом тот пришел на побережье, чтобы собирать морепродукты и ловить рыбу.

На юге Индонезии крокодил убил одного из здешних подростков, который рыбачил вместе с отцом и приятелем.

Мужчина запретил друзьям надолго оставаться рядом с водоёмом, но те не прислушались к этому предупреждению.

Услышав громкий крик, индонезиец прибежал к морю, но не застал там своего сына.

Позднее голова подростка мелькнула над водной гладью, но затем пропала. Предполагается, что его на дно водоема утянул крокодил.

Из-за невозможности найти его останки спасатели пока не могут подтвердить или опровергнуть этот факт.

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