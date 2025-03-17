Маск отреагировал на слова благодарности от застрявших на МКС астронавтов

Американский миллиардер Илон Макс выложил на свою страницу в социальной сети X видео от застрявших на МКС астронавтов НАСА Суниты Уильямс и Барри Уилмора.

В видеоролике они поблагодарили за помощь в их возвращении на Землю новую администрацию американского лидера Дональда Трампа.

«Позвольте сразу сказать, что все мы очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и президентом США Дональдом Трампом», - сказал на видео Уилмор.

Его поддержала коллега Уильямс, выразившая надежду на быстрое возвращение домой. Маск это видео сопроводил смайликами в виде сердечек и ракет.

Ранее Трамп заявлял, что Маск готов через пару недель вернуть на Землю астронавтов NASA, застрявших на МКС.

Пилотируемый корабль Starliner, который создан компанией Boeing отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года.

Миссия должна была продлится две недели, но позже стало известно, что экипаж сможет вернуться на Землю намного позже.